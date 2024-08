Ufficiale Giornata di acquisti per la Salernitana: dopo Ruggeri, definito anche l'arrivo di Tello

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Catania F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’96 Andres Tello. Il calciatore indosserà la casacca numero 70.

Nato come terzino destro più propenso alla fase offensiva, successivamente - come riportato dal comunicato apparso sul sito ufficiale granata - viene avanzato a centrocampo, schierato come esterno oppure mezzala di inserimento, grazie alle sue ottime doti tecniche e di rapidità. Portato in Italia dalla Juventus nel 2014, il giocatore colombiano ha mostrato ininterrottamente nel nostro Paese le sue qualità negli ultimi dieci anni: con le sue 179 presenze in cadetteria tra Cagliari, Bari e Benevento, è pronto a far valere la sua esperienza per aiutare i granata. Vanta anche 35 gettoni in Serie A (con i sanniti e con l’Empoli). Nelle ultime due stagioni ha militato in Serie C".