Come stanno andando: Ascoli, Dionisi ha trovato continuità: subito titolare e decisivo

vedi letture

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Federico Dionisi all’Ascoli: finito ai margini di quel Frosinone a cui ha legato le sue stagioni migliori, l’attaccante a gennaio ha scelto di avventurarsi nella lotta salvezza sposando una squadra come l’Ascoli che aveva necessità di un rinforzo d’esperienza in avanti che potesse dividersi le responsabilità in zona gol col giovane Bajic. Il classe ‘87 è diventato immediatamente titolare con un avvio sprinti che lo ha visto protagonista nella vittoria sul Lecce – doppietta decisiva – e poi contro il suo ex club dove allo scadere ha trovato la rete di un pari preziosissimo. Senza i suoi gol l’Ascoli ha però faticato, con Dionisi che però si è reso ancora protagonista con un assist nell1-1 contro il Pordenone e poi di nuovo nello scontro salvezza contro il Pescara dove è tornato al gol e la squadra alla vittoria. Un impatto certamente positivo quello dell’esperto attaccante che ha ritrovato quella continuità e brillantezza che gli erano mancate nella prima parte di stagione.

Nome: Federico Dionisi

Presenze: 11

Gol: 4

Assist: 1

Punti a Partita: 1,27