Come stanno andando: Cosenza, che impatto Tremolada. Non fa rimpiangere Baez

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Luca Tremolada al Cosenza: probabilmente uno degli acquisti più azzeccati nel mercato invernale, uno degli uomini a cui il club calabrese si sta aggrappando per andare alla caccia di un’altra salvezza. Dopo la parentesi al Pordenone il fantasista ha preso in mano la squadra e alle spalle delle due punte ha mostrato la sua classe. Due reti, all’esordio contro il Monza e nello scontro diretto contro la Virtus Entella, dove ha messo anche a segno un assist rendendosi protagonista assoluto del match finito 2-1 per i calabresi, e tre passaggi per il gol in 13 presenze quasi tutte da titolare. Un ottimo bottino che però non spiega del tutto l’impatto positivo del classe ‘91 nella squadra di Occhiuzzi che ha così superato in fretta l'addio di una stella come Baez.

Nome: Luca Tremolada

Presenze: 13

Gol: 2

Assist: 3

Punti a Partita: 1,08