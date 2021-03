Come stanno andando: Venezia, la crescita di Esposito fa ben sperare per il rush finale

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Sebastiano Esposito al Venezia: il giovane talento scuola Inter dopo una prima parte di stagione non ha avuto grande fortuna alla SPAL e per questo a gennaio ha scelto di vestire la maglia del Venezia inserendosi in una squadra che va a gonfie vele e con un reparto offensivo dove brilla la stella di Forte. Esposito è entrato in punta di piedi, alternando gare da titolare ad altre da subentrato (restano in panchina solo in un’occasione) e trovando l’intesa coi compagni nell’ultimo mese: prima l’assist per Aramu contro la Reggiana, poi quello per Maleh nella sconfitta contro il Lecce e infine il gol arrivato nel 4-1 inflitto al Monza nell’ultima gara prima della pausa. Segnali di crescita importanti in vista del finale di stagione per provare a realizzare un sogno chiamato Serie A.

Nome: Sebastiano Esposito

Presenze: 12

Gol: 1

Assist: 2

Punti a Partita: 1,75