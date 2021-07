Gazzetta dello Sport sul Parma: “Non solo Serie A. Maresca in cerca di bellezza”

“Parma, la Serie A e non solo. Maresca in cerca di bellezza”, titola così la Gazzetta dello Sport in edicola dedicando ampio spazio al primo giorno di ritiro del club ducale partito ieri per Castelrotto con 29 giocatori (20 stranieri e 9 italiani) e un nuovo tecnico come Enzo Maresca “reduce dall’università di Manchester e allievo prediletto del professor Guardiola”. In ritiro ovviamente anche Gigi Buffon “la leggenda torna a casa, Superman si riprende il passato e, con un coraggio non comune, a 43 anni si rimette in gioco per conquistare un altro spicchio di gloria che, bella come la luna, non si smetterebbe mai di inseguirla e il suo miraggio fa dimenticare persino la carta d’identità”.

“Bellezza e gioco Si punta al risultato, dunque alla Serie A, attraverso la bellezza. Questo è un dogma del discorso di Maresca, approvato dal presidente Kyle Krause. - si legge ancora sulle pagine della rosea - Per raggiungere l’obiettivo, tutt’altro che scontato perché la B è una palude nella quale anche fior di campioni sono rimasti impantanati, Maresca si affida a Buffon come leader del gruppo, a Franco Vazquez come mente pensante e guida in mezzo al campo, e alla freschezza dei due romeni Dennis Man e Valentin Mihaila che hanno ben impressionato nella seconda parte della scorsa stagione”.