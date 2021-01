Il Corriere dello Sport: "Ascoli, brivido Dionigi. Ma Sottil vuole tutto"

"Ascoli, brivido Dionigi. Ma Sottil vuole tutto" scrive Il Corriere dello Sport in vista di Ascoli-Brescia. Il tecnico della scorsa salvezza torna con un Brescia in affanno ma pensato per la A e si pensa possa avere il dente avvelenato dopo la mancata conferma dello scorso anno. Ma Dionigi non può pensare troppo all'aspetto personale perché il Brescia, formazione pensata per dare l'assalto alla Serie A, nel 2021 le ha perse tutte (3 su 3) e anche per questo la sfida del Del Duca sarà molto importante. Ma c'è anche chi, alla vigilia, gli ha chiesto se non si possa parlare di salvezza: lui ha ingoiato il rospo ed è andato avanti con apparente nonchalance. Sul fronte marchigiano, Sottil gongola forte di un ottimo ruolino di marcia e anche dell'arrivo di un attaccante come Federico Dionisi, oggi al debutto.