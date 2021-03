Il punto sulla Serie B – Lecce in zona promozione, il Frosinone cambia guida tecnica

Il punto sulla Serie B dopo la 30^ giornata.

La Serie B ha appena mandato in archivio la 30^ giornata, chiudendo così un mese di marzo decisamente intenso. Il turno appena terminato ha regalato il solito carico di conferme e sorprese, soprattutto in cima alla classifica. Da oggi cominciano due settimane di pausa per dare spazio alle Nazionali, prima di un rush finale che promesse scintille.

IL LECCE SALE AL SECONDO POSTO – Se il vertice della classifica è ormai da tempo proprietà dell’Empoli, vittorioso per 1-0 sull’Entella, la seconda posizione ha visto un passaggio del testimone nel fine settimana- Tale piazza è ora occupato dal Lecce, che a Frosinone colleziona la quarta vittoria consecutiva. Scavalcato il Monza, sconfitto in casa per 1-4 dal Venezia e sorpassato anche dalla Salernitana. Traballa la panchina di Brocchi, con Andreazzoli come nome caldo per sostituirlo. In zona playoff da sottolineare la vittoria della Spal sul Cittadella nel giorno del debutto di Rastelli sulla panchina ferrarese e il pareggio del Chievo, raggiunto sull’1-1 in extremis dalla Reggina.

FROSINONE IN CRISI, VIA NESTA – Non manca il traffico a ridosso della zona playoff, con diverse squadre vogliose di raggiungere gli spareggi promozione. Bel colpo del Vicenza, che battendo per 1-0 il Pescara accorcia su Pisa (che ha rinviato la gara col Pordenone per i tanti casi di Covid) e Brescia (battuto per 1-0 dalla Salernitana). Ennesima giornata amara per il Frosinone, che dopo il tonfo interno con il Lecce decide di esonerare il tecnico Nesta. Muovono la classifica Reggina e Cremonese, con i pareggi ottenuti contro Chievo e Ascoli.

CALMA PIATTA IN ZONA RETROCESSIONE – Nella parte bassa della classifica si sta creando un margine tra le squadre “salve” e la zona playout. Il Pordenone, che ha una partita in meno, ha infatti 5 punti di vantaggio sul Cosenza (fermato sull’1-1 dalla reggiana, con cui ad oggi giocherebbe lo spareggio per evitare la retrocessione). L’Ascoli non va oltre lo 0-0 contro la Cremonese, mentre la posizione di Pescara ed Entella si sta facendo sempre più critica dopo l’ennesima sconfitta.

RISULTATI 30^ GIORNATA

Ascoli-Cremonese 0-0

Reggiana-Cosenza 1-1

Vicenza-Pescara 1-0

Frosinone-Lecce 0-3

Empoli-Virtus Entella 1-0

Monza-Venezia 1-4

Spal-Cittadella 1-0

Reggina-Chievo 1-1

Salernitana-Brescia 1-0

CLASSIFICA

Empoli 59

Lecce 52

Salernitana 51

Monza 50

Venezia 49

Cittadella 45

Spal 45

Chievo 44

Pisa 40*

Brescia 39

Vicenza 38

Frosinone 38

Reggina 37

Cremonese 36

Pordenone 34*

Cosenza 29

Reggiana 29

Ascoli 28

Pescara 23

Virtus Entella 21

* Una partita in meno