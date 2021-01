Il curioso record del Pordenone. Neroverdi terzi in Europa per crescita su... Facebook

vedi letture

Un curioso record quello del Pordenone, che non solo fa registrare buoni risultati in campo, ma li fa registrare anche... sui social. In un momento storico in cui proprio il virtuale va strettamente di pari passo al reale.

Come infatti comunica il club friulano, i ramarri sono terzi in Europa per crescita su Facebook.

Questa la nota del club

"Il Pordenone Calcio ha fatto registrare nel mese di dicembre 2020 il terzo miglior tasso di crescita su Facebook fra tutti i club dei maggiori campionati di seconda divisione d’Europa. Meglio dei neroverdi solamente il Monza - che nel periodo ha ingaggiato Balotelli - e gli spagnoli dell’Almeria. In dettaglio, la crescita dei follower della pagina Facebook - che oggi sono 45.934 - è stata del 4,3%. Il dato è evidenziato nel report di IQUII, partner della Lega B e riferimento internazionale nel settore della trasformazione digitale sportiva.

Nel frattempo la fanbase del Pordenone, sommando i follower di Facebook, Instagram (42.813, con 934 mila like ai post nel 2020 appena andato in archivio), Twitter, TikTok, LinkedIn e Youtube ha superato di slancio la soglia dei 100 mila, attestandosi per il momento a 103 mila. Sempre per crescita a dicembre la fanbase neroverde è al settimo posto in Europa fra i club di B, alle spalle di Monza (e quindi seconda in Italia), Almeria, Grenoble, Logrones, Dunkerque e Paris Fc.

I canali social neroverdi - caratterizzati dall’utilizzo di un linguaggio più personale ed emozionale che tradizionale - sono un fondamentale strumento di interazione con i tifosi (ancor di più considerata la chiusura degli stadi), valorizzazione dell’attività a 360 gradi del club (Prima squadra, Settore giovanile e iniziative sociali in particolare) oltre che preziosa vetrina per i propri partner".