Il mercato della SPAL - Nuova benzina per l'attacco di Marino. Esposito non lascia traccia

La squadra estense funziona. Marino ha costruito un collettivo equilibrato, che sa affrontare ambo le fasi in maniera positiva. Per questo motivo l'idea della dirigenza è stata quella di dare ulteriore benzina ad una squadra che ha la chiara ambizione di tornare subito in Serie A. Particolare attenzione è stata rivolta all'attacco con gli arrivi di Tumminello e Asencio. Positivo in termini di esperienza ed attaccamento alla maglia il ritorno di Mora dallo Spezia. Ottimo l'inserimento di Segre dal Torino. In uscita salutano Castro, D'Alessandro, Brignola, Salamon ma soprattutto Sebastiano Esposito: addio dal grande clamore mediatico ma che per quanto visto nella prima parte di stagione poco incisivo in termini pratici.