Il punto sulla Serie B: Empoli primo e fortunato, il Lecce non si ferma più

vedi letture

Pisa-Spal ha dato il via a questa ventinovesima giornata di Serie B. Uno scontro diretto superato in scioltezza dai padroni di casa, che hanno rifilato tre reti agli estensi, i quali ora hanno solo due punti di vantaggio sugli uomini di D'Angelo. Dopo quattro pareggi consecutivi, la Virtus Entella crolla in casa contro la Cremonese: 0-2 al Comunale. Per la quarta gara di fila, dunque, il reparto offensivo biancoceleste non riesce a dare segni di vita. Il Lecce non si ferma più e stacca il Venezia in classifica, espugnando proprio il Pier Luigi Penzo dopo un match rocambolesco: 2-3 il risultato finale, terza vittoria consecutiva e terzo posto per gli uomini di Corini.

Pareggia ancora una volta il Cosenza. Con l'1-1 di ieri pomeriggio, contro un Vicenza in dieci per buona parte del secondo tempo, diventano sedici le volte in cui, da inizio stagione, i Rossoblu si sono dovuti accontentare del punticino. Chievo e Frosinone non si fanno male e al Bentegodi finisce 0-0. Stesso risultato tra Cittadella e Salernitana. Granata che, con questo pari, scivolano al quarto posto, scavalcati dal Lecce. Brescia e Reggina appaiate in classifica fino a ieri pomeriggio, dopo questo turno, sono ora distanti tre punti. Complice il successo delle Rondinelle sui ragazzi di Baroni, piegati da van de Looi ad inizio secondo tempo.

Prosegue la cavalcata dell'Empoli che in casa supera di misura il Pordenone, grazie ad un autogol di Chrzanowski, nel finale di gara. Altri tre punti fondamentali per Dionisi e i suoi che, per la seconda volta in quattro giorni, mantengono inviolata la propria porta. Il Monza non molla e resta in scia, a sei punti dagli azzurri: Carlos Augusto e Colpani affondano la Reggiana. Grandi emozioni nel posticipo serale, nel quale è andata in scena la sfida di fuoco tra Pescara e Ascoli. I Bianconeri sono riusciti a conquistare in rimonta i tre punti, grazie alla rete realizzata nei minuti di recupero da Bajic, e ora possono continuare a sognare la salvezza. Al contrario, i Delfini sembrano ormai destinati alla retrocessione.

RISULTATI 29^ GIORNATA

Pisa-Spal 3-0

Virtus Entella-Cremonese 0-2

Venezia-Lecce 2-3

Cosenza-Vicenza 1-1

Chievo-Frosinone 0-0

Monza-Reggiana 2-0

Brescia-Reggina 1-0

Cittadella-Salernitana 0-0

Empoli-Pordenone 1-0

Pescara-Ascoli 2-3

CLASSIFICA

Empoli 56

Monza 50

Lecce 49

Salernitana 48

Venezia 46

Cittadella 45

Chievo 43

Spal 42

Pisa 40

Brescia 39

Frosinone 38

Reggina 36

Vicenza 35

Cremonese 35

Pordenone 34

Cosenza 28

Reggiana 28

Ascoli 27

Pescara 23

Virtus Entella 21

PROGRAMMA 30^ GIORNATA

Venerdì ore 21: Ascoli-Cremonese

Sabato, ore 14: Empoli-Virtus Entella

Vicenza-Pescara

Reggiana-Cosenza

Frosinone-Lecce

Pordenone-Pisa

Ore 16: Monza-Venezia

Ore 18: Spal-Cittadella

Domenica, ore 15: Reggina-Chievo

Ore 21: Salernitana-Brescia