Il punto sulla serie B - Salernitana-Monza, duello infinito. Altre due retrocessioni

Penultima giornata di campionato ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, copertina che spetta di diritto alla Salernitana di Fabrizio Castori che, per nulla accreditata ai nastri di partenza, batte per 2-0 l'Empoli all'Arechi e resta al secondo posto in classifica. I toscani, fermati da un super Belec e con una formazione comunque competitiva sul terreno di gioco, non hanno regalato assolutamente nulla come testimoniato anche da alcuni battibecchi tra panchine, ma Bogdan e Anderson hanno fatto esplodere la gioia dei tifosi: in 2000 si sono recati all'esterno dello stadio per festeggiare, ma ci sono ancora 90 minuti e il Monza non molla. Ancora una volta i brianzoli vengono trascinati da Mario Balotelli che, appena entrato, avvia la goleada ai danni del Cosenza. Uno 0-3 secco, da grande squadra, che certifica il momento magico coinciso anche con le due inattese settimane di sosta che hanno permesso di recuperare energie e calciatori non al top. Il Lecce, invece, non parteciperà alla lotta per la A diretta: il 2-2 interno con la Reggina conferma i tanti problemi difensivi dei giallorossi che, esattamente un mese fa, battevano 2-0 la Salernitana portandosi a +5 e sembravano ormai avviati ad una fuga in solitaria. Invece un crollo clamoroso, frutto anche di un calendario non semplice.

In coda verdetti quasi tutti scritti: retrocedono Entella, Pescara (con mister Grassadonia che in sala stampa è stato durissimo con i suoi calciatori) e Reggiana, cui ennesima protesta nei confronti della Lega B per il famoso 0-3 di Salerno si concluderà con un nulla di fatto. E' durata appena un anno l'esperienza in cadetteria per i ragazzi di Alvini. L'unico testa a testa matematicamente possibile sarà quello tra Pordenone e Cosenza: i calabresi, per avere speranze di disputare i playout, dovranno soltanto vincere sui ramarri lunedì prossimo per una sorta di spareggio anticipato. Ma i ragazzi di Domizzi, pareggiando 0-0 a Venezia, hanno dimostrato di essere sul pezzo. In zona playoff, invece, giochi apertissimi, con una tra Spal, Brescia e Chievo che resterà fuori. Considerando che gli estensi e i clivensi ospitano avversari che non si giocano nulla (rispettivamente Cremonese e Ascoli) sarà decisivo il derby tra le Rondinelle e il Monza.

Risultati

Salernitana-Empoli 2-0

Lecce-Reggina 2-2

Brescia-Pisa 4-3

Venezia-Pordenone 0-0

Cosenza-Monza 0-3

Reggiana-Spal 1-2

Entella-Chievo 1-3

Cremonese-Pescara 3-0

Ascoli-Cittadella 2-0

Frosinone-Vicenza 1-1

Classifica

Empoli 70

Salernitana 66

Monza 64

Lecce 62

Venezia 58

Cittadella 56

Chievo 53

Brescia 53

Spal 53

Reggina 50

Cremonese 48

Frosinone 47

Vicenza 45

Pisa 45

Ascoli 44

Pordenone 42

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 32

Entella 23