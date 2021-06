Iori dice addio al Cittadella sulla Gazzetta Sportiva: "Lascio il calcio da capitano"

La Gazzetta Sportiva di questa mattina dedica ampio spazio al Cittadella nelle sue pagine sulla Serie B, con un'intervista a Manuel Iori, capitano che dice addio al club dopo aver perso l'ennesimo play off: "Anche senza di me è un Cittadella da A. Lascio il calcio da capitano". Quinto play off di fila perso per il giocatore granata che però dichiara: "Non ho rimpianti". Per il futuro la strada è già tracciata: "Vorrei fare l'allenatore".