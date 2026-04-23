Juve Stabia, Bedin incontra gli amministratori giudiziari per fare il punto della situazione

Nella giornata di oggi a Castellammare di Stabia è andato in scena un incontro, di circa un’ora, fra il presidente della Lega B Paolo Bedin e gli amministratori giudiziari della Juve Stabia, Mario Ferrara e Salvatore Scarpa, per fare il punto della situazione in casa gialloblù. Lo riferisce Metropolisweb.it sottolineando come questa notizia certifichi, qualora ce ne fosse bisogno, che i due unici interlocutori validi per la Juve Stabia sono i due professionisti nominati dal Tribunale di Napoli e che da loro passerà il futuro delle Vespe.

La situazione

La squadra, abbandonata dalla proprietà – il fondo statunitense Solmate -, è in piena corsa per i play off occupando il settimo posto e non ha pendenze essendo in regola con i pagamenti degli stipendi e dei contributi dei tesserati. Così come non ha problemi a livello organizzativo per concludere il campionato di Serie B. Ma c’è una necessità in vista della prossima stagione: quella di trovare un compratore affidabile che possa dare continuità al club.

Le prossime tappe

Al momento restano infatti da capire le intenzioni di quel Francesco Agnello che è riuscito ad acquistare il 100% delle quote in mano a Solmate per un euro e che rientrerà in Italia solo venerdì notte dall’estero. Un profilo, il suo, inviso alla piazza che ha già manifestato la sua contrarietà al suo ingresso nel club stabiese. La prossima settimana Agnello dovrà dimostrare la bontà delle sue intenzioni perché ci sarà da depositare in Lega B le garanzie previste dalle norme federali. Nel frattempo i due amministratori giudiziari e il direttore generale Ferdinando Elefante stanno continuando a lavorare su più fronti come spiegato anche al numero uno della cadetteria Bedin.