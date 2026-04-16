Juve Stabia, l'appello del sindaco: “Tutti allo stadio. Gli americani ci hanno abbandonato”

Momento delicato per la Juve Stabia, tra scadenze federali e incertezze societarie. In questo contesto si inserisce l’intervento del sindaco Luigi Vicinanza, che ha voluto chiamare a raccolta la città con un messaggio chiaro e diretto.

"Cari concittadini - si legge su Il Mattino -, stringiamoci intorno alla nostra Juve Stabia", l’appello del primo cittadino, che invita tutto l’ambiente a sostenere la squadra nel momento più difficile. In vista della sfida interna contro il Catanzaro, il messaggio è netto: "Sabato sera tutti allo stadio, per far sentire l’appoggio ai calciatori, all’allenatore e al direttore sportivo".

Non manca anche una presa di posizione sulla situazione societaria: "Gli americani ci hanno abbandonato in malo modo", ha dichiarato Vicinanza, indicando chiaramente le responsabilità della crisi attuale.

Il sindaco ha poi allargato il discorso al tessuto economico del territorio, lanciando un invito agli imprenditori: "Ognuno faccia la sua parte, anche comprando il biglietto, e un appello all’imprenditoria sana a sostenere la società nelle forme che riterrà opportune". L’obiettivo è chiaro: "Superare questo momento finanziariamente complicato".

Nonostante le difficoltà economiche, resta però la fiducia nel percorso sportivo: "Dal punto di vista sportivo il momento è straordinario". Un segnale di speranza in una fase complessa, con la Juve Stabia chiamata a difendere il proprio futuro dentro e fuori dal campo.