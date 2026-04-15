Juve Stabia, la crisi societaria potrebbe portare un -2 in classifica il prossimo anno
Proprio nel momento decisivo della stagione, la Juve Stabia si trova alle prese con una situazione societaria delicata (la proprietà del club è 'scomparsa' dai radar e non ottempererà alle ultime scadenze stagionali) che potrebbe tradursi in una penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella prossima stagione. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport.
Un duro colpo sul piano morale ed emotivo per una squadra che, sul campo, ha costruito finora una stagione più che positiva. La formazione guidata da Ignazio Abate, infatti, occupa attualmente il settimo posto, pienamente in zona playoff, forte anche del recente successo nello scontro diretto contro il Cesena.
Resta ora da capire se, nelle prossime ore, arriveranno segnali concreti in grado di evitare la sanzione. In caso contrario, la Juve Stabia si troverebbe a dover difendere il proprio piazzamento non solo sul campo, ma anche contro una penalizzazione che rischia di pesare come un macigno nel momento chiave della stagione.
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