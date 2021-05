Krajnc saluta il Fortuna Dusseldorf. Tornerà al Frosinone dove sarà valutato dall'allenatore

L’avventura in Germania di Luka Krajnc è terminata. Il difensore sul proprio profilo Instagram ha infatti salutato il Fortuna Dusseldorf, dove era arrivato in prestito la scorsa estate dal Frosinone. Il classe ‘94 farà dunque ritorno nel club ciociaro, con cui ha un altro anno di contratto, e sarà probabilmente valutato dal nuovo tecnico, che potrebbe essere ancora Fabio Grosso, in vista della prossima stagione.

"Grazie Fortuna Dussendorf per un così bel benvenuto nella famiglia Fortuna. Purtroppo non abbiamo potuto raggiungere il nostro obiettivo in questa stagione, ma non potrei essere più felice con tutti i nuovi compagni di squadra, lo staff e gli allenatori che ho incontrato attraverso questo anno insolito. Sono triste di non aver potuto vedere i tifosi del Fortuna nel nostro fantastico stadio, ma forse un giorno avrò un'altra possibilità! Lascio Düsseldorf solo con i migliori ricordi e amicizie...DANKE FORTUNA, vi auguro tutto il meglio per la prossima stagione!"