L'invasione vichinga di Venezia. Quando il mercato nel nord Europa si dimostra vincente

Per le società del calcio italiano il mercato del profondo nord dell'Europa non è certamente qualcosa di sconosciuto. Nel corso delle decadi in Serie A e non solo si sono apprezzati molti campioni dei quali Zlatan Ibrahimovic è solo l'ultimo degli esponenti.

Oggi però c'è una squadra, in Serie B, che ha fatto nel mercato "vichingo" il proprio punto di riferimento. Si tratta del Venezia, società con una proprietà 'Made in USA' e con un ds giovane e qualificato come Mattia Collauto. Nel corso delle ultime due sessioni di mercato, a tal proposito, sono arrivati infatti due Finlandesi (il portiere Maenpaa e il centrocampista Ala-Myllymaki), un norvegese (l'esterno scuola Ajax Johnsen) e due islandesi (Bjarkason e Karlsson). Una coloniaa che in vista della stagione 2021/2022 è destinata ad aumentare. Anzi, lo ha già fatto vista l'ufficialità del tesseramento con contratto triennale del 2003 Gabriel Sandberg.

Una politica che, vista la posizione in classifica dei lagunari, ha reso secondo le attese e facendo svanire lo scetticismo di inizio stagione. In più, stando ai dati del sito specializzato il mercato Transfermarkt, nessuno di questi giocatori ha visto calare la propria valutazione di mercato. Solo miglioramenti o conferme delle valutazioni iniziali. Non poco per un campionato così particolare come la Serie B per dei giocatori abituati a ben altre latitudini e idee calcistiche.