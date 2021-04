La primavera anticipata del Lecce: 6 vittorie di fila valgono il secondo posto in solitaria

I campionati si vincono in primavera. Questa è una delle classiche immutabili, e anche un po' banali, massime sul calcio. Ma il Lecce sembra aver voluto accelerare i tempi e da un mese a questa parte non sa far altro che vincere. Con quella di Pisa infatti sono saliti a sei i successi consecutivi della squadra di Eugenio Corini, ben undici i risultati positivi di fila, un filotto che ha permesso ai salentini di scalare la classifica e, complici i passi falsi delle avversarie, prendersi il secondo posto e scavare un piccolo solco sulle inseguitrici. In attesa della gara serale della Salernitana infatti i giallorossi sono a +6 sul Monza, un margine importante anche se non ancora decisivo nella corsa alla Serie A, ma che solo a inizio 2021 sembrava difficile da conquistare a causa di un mese di dicembre davvero nero con una sola vittoria in sette gare. Ora però arriva il difficile, ovvero dare continuità a queste prestazioni e questi risultati per ritrovare subito quella Serie A abbandonata appena un anno fa con grande amarezza.