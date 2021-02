La scaramanzia di Cellino. Inverte le panchine al Rigamonti e il Brescia torna alla vittoria

Che in termini di scaramanzia applicata al calcio Massimo Cellino non abbia eguali è cosa risaputa. L'ultima riprova è arrivata in occasione della vittoria interna delle Rondinelle contro il Chievo Verona: non solo il primo successo della gestione di Pep Clotet ma anche e soprattutto la prima vittoria dopo un digiuno che durava dall'ultimo match del 2020 contro la SPAL.

Il numero uno dei lombardi per il match contro i clivensi ha, infatti, imposto l'inversione delle panchine, con quella di casa che è divenuta quella sulla destra guardando il campo dalla tribuna centrale. Una posizione, questa, che non veniva occupata dal Brescia dalla stagione 2006/2007 quando fu Serse Cosmi di cambiare panchina per essere più vicino alla Curva Nord, sede del cuore del tifoso di casa. A riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport.