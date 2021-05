Le pagelle del Venezia - Mazzocchi ingenuo e irruento. Il Doge Bocalon decisivo

Maenpaa 6,5: Sul gol non può nulla, ma prima e dopo è sempre attento fra i pali. Splendida la parata in avvio di ripresa su Branca.

Mazzocchi 5: Prende due gialli nel giro di due minuti lasciando i suoi in 10. Pecca di ingenuità e irruenza in entrambe le situazioni.

Modolo 6: Nel primo tempo balla parecchio e soffre la fisicità degli avversari. Nella ripresa cresce e chiude ben i varchi anticipando gli avversari. Forse ci sarebbe anche un rigore su di lui, ma Orsato la pensa diversamente

Ceccaroni 5,5: Come il compagno soffre molto nella ripresa ed è colpevole in occasione del gol del Cittadella. Meglio nella ripresa quando chiude i varchi agli avversari.

Molinaro 6: Nonostante l’età è fra i migliori della retroguardia. Gioca molto bloccato e con l’esperienza riesce ad avere la meglio sugli avversari.

Crnigoj 6: Parte bene sfruttando gli accentramenti di Aramu per attaccare la fascia destra. Quando la squadra resta in 10 diventa un esterno e cerca di limitare le iniziative su quel lato di campo con grande spirito di sacrificio. Dal 74° Cremonesi 6: Va dietro ad alzare il muro difensivo lagunare.

Taugourdeau 5: Fatica tantissimo in mezzo al campo venendo speso messo in mezzo da Iori e Proia senza riuscire a fare né da filtro davanti alla difesa né da regista per far ripartire l’azione. dal 54° Fiordilino 6,5: Molto positivo il suo ingresso in campo, con il Venezia che soffre meno anche grazie al suo dinamismo.

Maleh 6: Gara sottotono e di sofferenza per l’Under 21 azzurro che si sacrifica molto nella fase difensiva e non riesce a distendersi come spesso gli è riuscito in stagione. Bravissimo però nel finale a trovare l'assist per l'1-1 definitivo.

Aramu 6: Fra i più vivi all’inizio, tanto che è sua la prima conclusione del match. Svaria su tutto il fronte accentrandosi spesso. Viene sacrificato dopo l’espulsione di Mazzocchi. Dal 37° Ferrarini 6: Si piazza al posto di Mazzocchi soffrendo solo i primi minuti di ambientamento. Per il resto gara attenta e senza sbavature.

Forte 5,5: Un colpo di testa dal limite e poco più. Questo il suo contributo offensivo, ma è condizionato come tutta la squadra dall’inferiorità numerica che lo costringe a una gara di grande sacrificio difensivo. dal 74° Bocalon 6,5: Gara di sacrificio per tenere alta la squadra e farla respirare. Ci mette grinta e cuore, essendo un veneziano doc. E alla fine trova il gol dell'1-1 che allontana le paure.

Di Mariano 5,5: Fra i più attivi della squadra lagunare. Cerca di sfruttare la propria velocità e la propria tecnica per creare qualche grattacapo alla difesa padovana facendogli spendere qualche fallo. Quando la squadra resta in 10 si sacrifica in copertura senza rinunciare a ripartire. dal 54° Johnsen 6,5: Molto positivo il suo ingresso in campo che permette alla squadra di distendersi e alleviare la pressione sulla difesa. Gestisce bene ogni pallone.