Lecce, Baroni si presenta: “Società ambiziosa, non vedo l’ora di partire”

Tempo di Conferenza stampa in casa Lecce, mister Baroni si presenta così “Bisogna avere la fortuna di lavorare vicino ad una persona come il Direttore Corvino, di grandissimo livello, e non devo certo presentarlo io. Sono arrivato in una società ambiziosa un gruppo di persone che ha grandissimo impegno verso la città, verso la crescita di questa squadra. Io che conosco e ho vissuto una parentesi fondamentale della mia carriera da giocatore mi sono passate per la testa tantissime emozioni, quando sono stato chiamato e non ci ho pensato un attimo a sposare questo progetto. Ci Credo con tutto me stesso e sarà il lavoro a dimostrarlo. non vedo l ora di partire, ho sentito grandi affinità ecco perché sono qui. Credo di poter trasferire i miei valori. Non racconto le storielle ai miei giocatori, partiremo per fare una squadra che abbia idee organizzazione, aggressività ferocia e dinamismo e dal primo giorno inizieremo a lavorare con sacrificio, non dobbiamo perdere nemmeno un attimo. La squadra deve lasciare delle emozioni a chi la guarda, questa è la prima cosa importante. Questo lavoro lo puoi fare se hai fuoco dentro se hai grandi motivazioni che poi trasferisci ad altri, si parte da questo. Giocheremo sicuramente con una punta, lavoreremo sulla ricerca degli esterni sia alti che bassi, ma adesso non va bene parlare di numeri e di moduli penseremo prima di tutto alla lettura delle situazioni di gioco, ai principi, quindi ora m interessa che ci siano giocatori possibilmente specifici nei ruoli anche se chi non dovesse esserlo deve adoperarsi e dimostrare che può andare in campo. Dinamicità, corsa e aggressività, su questo si baserà il mio Lecce”