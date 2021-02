Lecce-Brescia, le formazioni ufficiali: difesa a 4 e Donnarumma per la 1^ di Clotet

Il neo tecnico del Brescia Pep Clotet sceglie la linea a quattro in difesa per la sua prima sulla panchina bresciana: Mateju e Martella saranno gli esterni con Mangraviti al fianco di Chancellor. Davanti Donnarumma sarà affiancato da Aye, mentre in mezzo Labojko agirà da regista Il Lecce risponde con la solita coppia Coda-Stepinski in avanti e un centrocampo coi giovani Hjulmand e Bjorkengren al fianco di Tachstidis. In difesa Zuta preferito a Gallo. Queste le formazioni ufficiali di Lecce-Brescia, gara valida per la 22^ giornata di Serie B:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Zuta; Bjorkengren, Tachtsidis, Hjulmand; Mancosu; Coda, Stepinski. Allenatore Corini

Brescia(4-3-1-2): Joronen; Mateju, Mangraviti, Chancellor, Martella; Bisoli, Labojko, Jagiello; Spalek; Ayè, Donnarumma. Allenatore Clotet