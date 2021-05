Lecce, Corini: "Dobbiamo ritrovare energie mentali e prepararci alle semifinali playoff"

Dopo la sconfitta subita in quel di Empoli, il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha commentato: "Abbiamo utilizzato quest’alternativa già proposta con la SPAL e in qualche spezzone di gara - riporta CalcioLecce.it -. Volevo coprire meglio l’ampiezza alla quarta partita in dieci giorni, ho cercato di rigenerare la squadra con giocatori freschi. Secondo me abbiamo fatto una buona partita. Peccato, perché l’avevamo portata dalla nostra parte poi loro sono stati aggressivi. Hanno trovato il gol del pari, su una transizione hanno segnato il 2-1 e noi abbiamo avuto un’occasione per pareggiare. E’ un peccato uscire da questa gara senza punti. Pensiero playoff? Volevamo fare risultato perché l’obiettivo del terzo posto poteva essere alla nostra portata, visto anche quello che è successo a Monza. Ho fatto la formazione migliore visto il periodo e la fatica dei calciatori in questo tour de force. Non ci siamo riusciti, è normale che il contraccolpo delle sconfitte con Cittadella e Monza qualcosa l’ha lasciato. Dobbiamo ritrovare energie mentali e prepararci alla semifinale. L'obiettivo è lì, lo possiamo prendere, abbiamo perso le occasioni con Cittadella e Monza, subendo qualche strascico psicofisico dopo gare in cui meritavamo qualcosa di diverso. Peccato, adesso siamo qui e abbiamo una settimana per preparare la partita".