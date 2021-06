Lecce, inizia a prendere forma la nuova stagione: pochi big, tanti giovani e contenimento dei costi

vedi letture

Dopo l’amarezza per la promozione in Serie A sfumata in semifinale contro il Venezia anche a causa del rigore fallito da Mancosu il Lecce inizia a programmare la prossima stagione con Marco Baroni sulla panchina. Il nuovo Lecce ripartirà dalla permanenza dei tanti giovani scovati da Corvino nelle scorse sessioni di mercato, anche se non sarà facile trattenerli tutti, con la promozione di Felici e Maselli in prima squadra in pianta stabile, dopo aver fatto su e giù con la Primavera nella passata stagione. Solo alcuni dei big invece dovrebbero essere confermati con Gabriel, Dermaku, Majer e Gabriel che sono, secondo quanto riferito da Pianetalecce.it, i maggiori indiziati a continuare l’avventura in giallorosso.

L’obiettivo è abbassare il tetto ingaggi del 40% pur rinforzando la rosa, per puntare nuovamente alla promozione, con quei giocatori che richiederà il nuovo mister per il suo modulo: 4-3-3 o 4-2-3-1 che sia. Al momento il reparto che necessita di maggiori innesti è quello degli esterni offensivi visto che nell’attuale rosa mancano giocatori che possano rivestire quel ruolo con naturalezza.