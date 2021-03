Lecce, maglia storica per la sfida contro la Salernitana. Fu già vestita per i 113 anni del club

vedi letture

Il Lecce ha annunciato sui propri canali ufficiali che in occasione della sfida contro la Salernitana nel prossimo turno di campionato la squadra scenderà in campo con una maglia storica. Quella delle stagioni 1978/79 e 1979/80, già indossato nel match con il Chievo Verona in concomitanza con i 113 anni di storia del calcio a Lecce. Sulla maglia è cucito il logo dell’epoca, bianco con al centro una lupa e un albero di leccio, stemma della città.