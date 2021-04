Lecce, Mancosu pronto al rientro: "Nel rush finale determinanti personalità e dettagli"

Dopo l'intervento chirurgico di un mese fa, il capitano del Lecce Marco Mancosu è tornato ad allenarsi con il gruppo, e ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: "E' stato difficile relativamente rimanere ai box, un conto è quando la squadra va male e senti di più la lontananza, ma la squadra sta andando alla grande, quindi star fuori è stato più facile, anche se è davvero un'ansia non poter contribuire ai risultati: ma se le cose continuano così, mi va bene di star fuori! (ride, ndr) Adesso ho ripreso ad allenarmi con la squadra, sono pieno di dolori come fossi in preparazione ma è normale: conto di esser pronto per il 1° maggio quando ci attenderà il rush finale, dove ci saranno tante insidie. Però il club e il mister sono attenti a ogni minimo dettaglio, affinché si possa arrivare al meglio alle quattro restanti partite: raggiungere il risultato finale è importante".

Nota poi sul suo personale: "Al netto dei numeri, voglio dare ancora di più, anche se comunque mi fa piacere essere un punto di riferimento, seppur magari anche solo con una parole, per i più giovani. Sono ben voluto, e oltre gol e assist, è questo quello che conta. Sono voluto anche andare in ritiro con la squadra a Vicenza, si deve far gruppo ed essere da esempio".

Conclude: "L'aspetto che può fare la differenza in queste ultime quattro gare è la personalità, non si può sbagliare niente, ma anche i dettagli sono importanti: e su questo, come ho detto prima, c'è solo da fare un plauso al mister e al club perché non lasciano niente al caso. Se penso alla Serie A? Non troppo, sennò ci si distrae dal focus che abbiamo, ovvero vincere questo campionato di B".