Lecce, nota del club: "Rinnovata la concessione dello stadio 'Via del Mare' per dieci anni"

Rinnovo della concessione per lo stadio 'Via del Mare' fra il Comune di Lecce e la società giallorossa. Ecco la nota in merito dello stesso club salentino:

L’U.S. Lecce comunica che, con determina del 22/4/2021, notificata nella giornata di ieri, il Comune di Lecce ha disposto, a conclusione della procedura di gara indetta con bando del 8/9/2020, l’aggiudicazione alla scrivente della concessione in uso e gestione dello Stadio Via del Mare “Ettore Giardiniero” per la durata di anni dieci. A tale provvedimento seguirà, a breve, la sottoscrizione del relativo atto di Convenzione.