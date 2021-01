Lecce, Pisacane si presenta: "Qui per riportare il club dove merita. Onorerò la maglia"

Questa mattina il difensore Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai tifosi del Lecce: “Ringrazio Corvino che mi ha scelto per riportare il club dove merita. Arrivo con tanta umiltà e senza pensare a quello che ho fatto fino a ieri, tutto quello che ho avuto me lo sono guadagnato e ho sempre cercato di lasciare un ottimo ricordo di me ovunque abbia giocato cercando di onorare sempre la maglia. E qui farò altrettanto. Conosco alcuni ragazzi che sono qui, con alcuni ho anche giocato assieme, e poi ci sono tanti giovani importanti. Tutti assieme ci auguriamo di riportare il Lecce in Serie A. - continua Pisacane come riporta Tuttocalciopuglia.com - Ho seguito un po' la squadra e non penso che il reparto difensivo abbia mostrato delle fragilità, ci sono tanti giocatori all'altezza e io arrivo per completare il reparto e per portare il mio mattoncino alla causa. I tifosi? Non potranno esserci subito, ma la gente qui ha tanto calore e saprà dimostrarcelo. Spero che possiamo ripagarli, in questo momento in cui non possono essere presenti. Mancosu? Sono contento di trovare sia lui che Vigorito. Di fronte ho un ottimo ragazzo, ne sono sicuro e come calciatore di certo non lo scopro certo io”.