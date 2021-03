Lecce, Sticchi Damiani non pensa troppo alla A: "Mi focalizzo sul progetto triennale"

vedi letture

Nonostante il secondo posto in classifica il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani non guarda troppo alla Serie A e dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno spiega di essere concentrato maggiormente sul progetto triennale iniziato dopo la retrocessione di un anno fa: “Grazie al contributo di tutti ci siamo portati alle spalle dell’Empoli, ma la strada è ancora irta di ostacoli e bisognerà percorrerla con il solo intento di essere sempre al top, incontro dopo incontro. Se al termine di questo percorso il Lecce dovesse centrare la grande impresa allora sarebbe una gioia immensa per tutti noi e per il popolo giallorosso che sta soffrendo per non essere presente allo stadio e far sentire il proprio calore. - conclude Sticchi Damiani – Al momento però mi focalizzo sul progetto, che era e resta triennale".