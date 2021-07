Lecce, Tuia: "Sono ambizioso come la società. Il paragone con Nesta? Nessun rimpianto"

Il neo difensore del Lecce Alessandro Tuia si è presentato alla nuova piazza spiegando la scelta di approdare in giallorosso e spiegando di non vedere l’ora di allenarsi agli ordini di Baroni: “Sono uno dei pochi che si ferma a lungo nelle piazze in cui milita. Spero di poter dimostrare sul campo le mie qualità, migliorare la fase difensiva della squadra assieme ai compagni, perché nessuno è il salvatore della patria da solo. Modulo? Ho giocato sia con la linea a tre sia con quella a quattro, mi sono sempre trovato bene. Non conosco personalmente mister Baroni, ma ci siamo sentiti prima della firma ed è un allenatore per cui parla il curriculum. Il Lecce è una società ambiziosa, come lo sono io, ci ho messo poco a prendere una decisione e spero di avere nuovamente l’occasione di giocare ancora in Serie A. Certo ci sono alcuni club che hanno qualcosa in più di noi, ma sarà il campo a dire la sua. - conclude Tuia come riporta Calciolecce.it - Nesta? Sono stato accostato a lui quando avevo 14-15 anni, ero quasi un bambino e giocavo per divertimento, un po' come ora. Non ho rimpianti, la carriera di un calciatore viene spesso condizionata da diversi fattori. La maglia numero 13? Magari è un segno del destino e lo riconfermerei volentieri”.