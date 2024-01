Ufficiale Lecco, ecco il rinforzo sulla fascia. Dalla Roma arriva a titolo definitivo Louakima

Come già avevamo anticipato, il Lecco avrebbe presto chiuso con la Roma la trattativa per portare in bluceleste Corentin Louakima, e così è stato.

Con una nota ufficiale, infatti, il club bluceleste ha comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Corentin Louakima dall’AS Roma. Corentin è un terzino destro francese di origini congolesi classe 2003. Nelle scorse stagioni ha vestito la maglia della Roma in Primavera 1 collezionando 62 presenze e 5 gol. In aggiunta, nella stagione 22/23 ha vinto la Coppa Italia Primavera con i giallorossi.

Benvenuto Corentin, ti aspettiamo al Rigamonti-Ceppi con la maglia bluceleste!".