Ligue 1, i risultati delle gare delle 19: Monaco e Strasburgo a valanga. Nizza ko

Nelle cinque gare giocate alle 19 per la 18^ giornata di Ligue 1 vincono con largo margine sia il Monaco sia lo Strasburgo: i monegaschi battono 5-2 in trasferta il Lorient, a segno l'ex Pescara Gravillon, mandando a segno cinque calciatori diversi. Cinque gol, ma nessuno subito, invece per lo Strasburgo trascinato da Ajorque e beneficiario di ben tre rigori (di cui uno fallito). Vittoria per 2-0 del Brest su un Nizza sempre in difficoltà, mentre finiscono 0-0 le altre due gare del pomeriggio.

Ligue 1, giornata 18

ore 19:00

Brest-Nizza 2-0 (23° Mounie, 28° Honorat)

Lorient-Monaco 2-5 (31° Moffi, 67° Gravillon; 9° Disasi, 64° Golovin, 68° Volland, 78° Diop, 89° Maripan)

Metz-Bordeaux 0-0

Nantes-Rennes 0-0

Strasburgo-Nimes 5-0 (36°, 51° Ajorque, 38° Diallo, 45° rig. Lala, 90° rig. Majeed)

Ore 21:00

Lilla-Angers

Lione-Lens

Marsiglia-Montpellier

Reims-Digione

Saint-Etienne-Paris Saint-Germain

Questa la classifica aggiornata: Lione* 36, Lilla* 36, Paris Saint-Germain* 35, Rennes 32, Monaco 30, Marsiglia*** 28, Lens** 27, Montpellier* 27, Angers* 27, Brest 26, Metz 24, Bordeaux 23, Nizza* 22, St. Etienne* 18, Reims* 17, Strasburgo 17, Nantes 16, Digione* 12, Lorient 12, Nimes 12

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno