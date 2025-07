Ufficiale Colpo dello Strasburgo: dagli "amici" del Chelsea arriva il talento Mathis Amougou

vedi letture

Dopo appena sei mesi in Inghilterra, Mathis Amougou saluta il Chelsea e torna in Francia. Arrivato a gennaio dallo Saint-Étienne per 15 milioni di euro, il centrocampista classe 2005 non è riuscito a ritagliarsi spazio nei Blues, collezionando solo due presenze ufficiali. Ora, il giovane talento francese è stato ceduto a titolo definitivo allo Strasburgo. I dettagli economici dell’operazione non sono stati resi noti.

L’affare si è concretizzato rapidamente, vista la presenza di entrambi i club nel consorzio BlueCo, aspetto che ha sicuramente facilitato la trattativa. Amougou ha firmato un contratto quinquennale con lo Strasburgo, dove potrà finalmente trovare continuità e minuti nelle gambe, fondamentali per la sua crescita. A guidarlo sarà Liam Rosenior, pronto a puntare su uno dei giovani più promettenti emersi dal vivaio del Saint-Étienne. L’obiettivo è chiaro: dare ad Amougou un contesto competitivo e formativo per permettergli di maturare.

Ma non è tutto: lo Strasburgo si giocherà a fine estate l’accesso alla fase a gironi della UEFA Europa Conference League. Se il club dovesse superare i playoff, Amougou potrebbe esordire anche in campo europeo. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite i canali social del club, direttamente dalla cittadella fortificata di Neuf-Brisach, a simboleggiare la nuova roccaforte del centrocampo alsaziano. Un nuovo inizio per un talento ancora tutto da esplorare.