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Mantova, Cella: "Rammarico per il ko nel derby, ripartiamo per inseguire il nostro obiettivo"

Mantova, Cella: "Rammarico per il ko nel derby, ripartiamo per inseguire il nostro obiettivo"TUTTO mercato WEB
© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:48Serie B
Daniel Uccellieri

Stefano Cella, difensore del Mantova, ha commentato la sconfitta nel derby col Modena. Queste le sue parole raccolte da tifoMantova.it

“Sicuramente dispiace aver perso e aver interrotto la striscia positiva. Però, allo stesso tempo, credo che la squadra si sia confermata sia nel gioco che nell’atteggiamento. È da qui che dobbiamo ripartire per continuare a inseguire il nostro obiettivo”. Il difensore ha sottolineato come, nonostante il risultato negativo, la prestazione resti un punto da cui ripartire.

Entrando nel merito della gara, Cella ha spiegato che dopo il vantaggio degli avversari la partita è cambiata: “Dopo il gol si sono abbassati e ci hanno lasciato più possesso. Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica a creare occasioni pulite, mentre nella ripresa siamo cresciuti, abbiamo alzato il ritmo e ci siamo resi più pericolosi”. Il Modena, dunque, ha mostrato segnali di crescita nella seconda frazione, pur senza riuscire a concretizzare.

Il rammarico per il risultato è evidente. Tornare a casa senza punti pesa, anche perché la squadra era scesa in campo con l’obiettivo di vincere, pur consapevole della difficoltà dell’impegno. “C’è rammarico, è inevitabile. Però dobbiamo continuare sulla nostra strada, con le nostre idee e i nostri principi”, ha aggiunto, ribadendo la volontà di non perdere fiducia.

Infine, il difensore ha voluto evidenziare gli aspetti positivi da cui ripartire: “La consapevolezza di essere una squadra viva, che gioca e che lotta. Credo che questo venga riconosciuto anche dai tifosi, e per noi è importante. Ora dobbiamo continuare così”. Un messaggio chiaro, che guarda oltre la sconfitta e punta alla continuità nel percorso di crescita.

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