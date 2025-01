Ufficiale Mantova, dal Karagumruk l'italiano Flavio Paoletti: ha firmato fino al giugno 2028

Mantova 1911 annuncia l'ingaggio del centrocampista Flavio Paoletti, classe 2003, reduce da un biennio nel campionato turco tra le fila del Fatih Karagümrük con cui ha collezionato 45 presenze condite da 5 reti e 3 assist.

Marchigiano nato a San Benedetto del Tronto, Flavio Paoletti è cresciuto nella Sampdoria con cui vanta 12 presenze in serie A. Al suo attivo anche la convocazione con le nazionali azzurre Under 17 e Under 20.

Centrocampista duttile, Paoletti vestirà la maglia biancorossa numero 36. Dopo aver effettuato le visite mediche, ha firmato un contratto con scadenza fissata al 30.06.2028 e da domani sarà a disposizione di Mister Davide Possanzini.