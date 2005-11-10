Ufficiale Cappelletti riparte dalla Serie C, l'esperto difensore ha firmato con il Treviso

Il classe '91, reduce dal successo in campionato con il Vicenza, torna in terza serie per vestire la maglia biancoceleste

Dopo aver vinto il campionato di Serie C con la maglia del Vicenza, quarta promozione in carriera, per l'esperto centrale difensivo Cappelletti ci sarà un'altra avventura in terza serie e sempre in Veneto. Il classe '91 ha infatti firmato un contratto con il Treviso neopromosso. Questo il comunicato:

"Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Daniel Cappelletti.

Una carriera interamente vissuta nel calcio professionistico, soprattutto in Veneto: il difensore centrale classe 1991 vestirà biancoceleste per la stagione 26/27, portando in dote esperienza e leadership. Anche l’ultima stagione per Daniel è stata vincente: con il Vicenza, tornato a gennaio dal Trento, conquista il suo quarto campionato di Serie C.

Era per lui un ritorno in biancorosso, squadra con cui aveva già militato tra 2019 e 2023, disputando anche il campionato di Serie B. Sono due i campionati di Serie C vinti con il Vicenza, il primo nel 19/20, l’ultimo durante la scorsa stagione: Daniel può però vantare di averne vinto anche uno con il Cittadella nel 15/16 e un altro con il Padova nel 17/18, stagione impreziosita anche dalla vittoria della Supercoppa di Serie C.

Con tutte e tre queste squadre, poi, il difensore ha giocato anche in Serie B, ma nel corso della carriera ha vestito altre maglie importanti: Sassuolo, Juve Stabia, Südtirol, Brindisi e per l’appunto Trento, prima del ritorno a Vicenza. A Treviso ritroverà la figura di mister Gorini, con cui aveva già collaborato a Cittadella prima che assumesse la guida tecnica da primo allenatore dei granata, e con cui aveva condiviso una delle quattro gioie della sua carriera.

Cappelletti: «Ho scelto Treviso per il progetto e per una piazza che ha tanta passione. Ormai, peraltro, sono diventato veneto pure io: i miei figli sono praticamente padovani e ormai mi sento parte del territorio. Ritrovo mister Gorini: era stato il mio secondo a Cittadella per due anni, ma anche Centurioni, mio allenatore a Padova. La mia presenza vuole portare esperienza nella categoria, sento anche una certa responsabilità, ma questo mi motiva. Sono sempre abituato a dire di sognare in grande: se si lavora per realizzare quei sogni si darà sempre il massimo, ma sappiamo anche che dobbiamo essere realisti e guardare al progetto, raggiungere la salvezza»

Il Treviso FBC dà il benvenuto a Daniel, augurandogli una buona prima stagione con i colori biancocelesti".