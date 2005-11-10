Cappelletti riparte dalla Serie C, l'esperto difensore ha firmato con il Treviso
Dopo aver vinto il campionato di Serie C con la maglia del Vicenza, quarta promozione in carriera, per l'esperto centrale difensivo Cappelletti ci sarà un'altra avventura in terza serie e sempre in Veneto. Il classe '91 ha infatti firmato un contratto con il Treviso neopromosso. Questo il comunicato:
"Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Daniel Cappelletti.
Una carriera interamente vissuta nel calcio professionistico, soprattutto in Veneto: il difensore centrale classe 1991 vestirà biancoceleste per la stagione 26/27, portando in dote esperienza e leadership. Anche l’ultima stagione per Daniel è stata vincente: con il Vicenza, tornato a gennaio dal Trento, conquista il suo quarto campionato di Serie C.
Era per lui un ritorno in biancorosso, squadra con cui aveva già militato tra 2019 e 2023, disputando anche il campionato di Serie B. Sono due i campionati di Serie C vinti con il Vicenza, il primo nel 19/20, l’ultimo durante la scorsa stagione: Daniel può però vantare di averne vinto anche uno con il Cittadella nel 15/16 e un altro con il Padova nel 17/18, stagione impreziosita anche dalla vittoria della Supercoppa di Serie C.
Con tutte e tre queste squadre, poi, il difensore ha giocato anche in Serie B, ma nel corso della carriera ha vestito altre maglie importanti: Sassuolo, Juve Stabia, Südtirol, Brindisi e per l’appunto Trento, prima del ritorno a Vicenza. A Treviso ritroverà la figura di mister Gorini, con cui aveva già collaborato a Cittadella prima che assumesse la guida tecnica da primo allenatore dei granata, e con cui aveva condiviso una delle quattro gioie della sua carriera.
Cappelletti: «Ho scelto Treviso per il progetto e per una piazza che ha tanta passione. Ormai, peraltro, sono diventato veneto pure io: i miei figli sono praticamente padovani e ormai mi sento parte del territorio. Ritrovo mister Gorini: era stato il mio secondo a Cittadella per due anni, ma anche Centurioni, mio allenatore a Padova. La mia presenza vuole portare esperienza nella categoria, sento anche una certa responsabilità, ma questo mi motiva. Sono sempre abituato a dire di sognare in grande: se si lavora per realizzare quei sogni si darà sempre il massimo, ma sappiamo anche che dobbiamo essere realisti e guardare al progetto, raggiungere la salvezza»
Il Treviso FBC dà il benvenuto a Daniel, augurandogli una buona prima stagione con i colori biancocelesti".