Sambenedettese, in attacco c'è Stabile. Arriva in prestito dalla Virtus Entella
Dopo qualche mese in Serie B con la maglia della Virtus Entella per il giovane attaccante Stabile c'è il ritorno in Serie C per vestire la maglia della Sambenedettese. Lo comunica il club rossoblù sui propri canali ufficiali:
"La U. S. Sambenedettese comunica di essersi aggiudicata le prestazioni sportive del calciatore classe 2004 Davide Pio Stabile proveniente dalla Virtus Entella con la formula del prestito.
Nato ad Aversa Normanna, Davide tira i primi calci nella cantera del Napoli, per poi essere notato dall’Atalanta, società nella quale compie tutta la trafila giovanile sino alla Primavera e grazie alla quale si guadagna diverse convocazioni con la maglia della Nazionale nell’U15 e nell’U19. Nei professionisti gioca nel Giugliano e poi nella Vis Pesaro. Con i biancorossi marchigiani esplode: 23 presenze, 7 gol e 2 assist; bottino che lo porta all’attenzione della Virtus Entella, in Serie B.
Un caloroso benvenuto a Davide a cui auguriamo di scrivere una pagina importante della storia rossoblù".