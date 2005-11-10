Ufficiale Innesto internazionale per la difesa della Dolomiti Bellunesi: ecco Noah Lewis

L'olandese classe 2000 arriva dal Perugia dove nella passata stagione ha disputato venti gare trovando anche la via del gol

Esperienza internazionale e fisicità per la retroguardia: Noah Lewis è il nuovo rinforzo della Dolomiti Bellunesi. Difensore olandese, nato ad Almere il 23 agosto 2000, è pronto a mettere le proprie caratteristiche al servizio del collettivo guidato da Andrea Bonatti.

SBOCCIATO NEL FEYENOORD

– Grazie ai suoi 194 centimetri di altezza, Lewis porta in dote forza fisica, presenza nel gioco aereo e un importante bagaglio, arricchito in contesti diversi. Il suo percorso prende forma in uno dei club più prestigiosi a livello europeo: il Feyenoord, in cui completa la trafila nel settore giovanile, prima di affacciarsi al calcio dei grandi. Nel 2019, infatti, arriva l’esordio con la maglia del Dordrecht, cui segue l’esperienza al Willem II.

IN IRLANDA

– Nel 2023 decide di lasciare i Paesi Bassi e di trasferirsi in Irlanda per vestire la maglia del St Patrick’s Athletic: proprio con la compagine di Dublino disputa il campionato di Premier Division e ha l’opportunità di assaporare il palcoscenico internazionale, scendendo in campo nelle qualificazioni alla Conference League.

SOTTO IL SEGNO DEL GRIFONE

– L’approdo in Italia, invece, risale al gennaio del 2024, quando il Perugia punta su di lui per irrobustire il reparto arretrato. In Umbria colleziona venti presenze e trova pure la soddisfazione del gol, realizzato contro la Juventus Next Gen. Le ultime due stagioni, invece, sono condizionate dalla malasorte. Tuttavia, i recenti problemi fisici non solo non intaccano il valore dell’atleta, ma alimentano la voglia di rilanciarsi e di tornare a esprimersi con regolarità.

SPIRITO

– È proprio con questo spirito che il venticinquenne olandese approda alla Dolomiti Bellunesi. Per la società si tratta di un innesto di rilievo, con una struttura fisica destinata a rappresentare un valore aggiunto. Anche perché il secondo campionato consecutivo in Serie C Sky Wifi richiederà solidità, personalità e continuità. Caratteristiche che i dolomitici puntano a ritrovare in Noah Lewis, pronto a scrivere un nuovo capitolo della propria carriera.