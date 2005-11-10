Ufficiale Giana Erminio, l'attaccante Avinci tolto dal mercato: sarà aggregato alla prima squadra

Dopo un'ottima stagione in Serie D, con 13 reti in 35 presenze, per il giovane attaccante Avinci ci sarà la possibilità di mettersi in mostra con la maglia della Giana Erminio per cui è tesserato. Questo il comunicato del club lombardo:

"A.S. Giana Erminio comunica il rientro dal prestito alla Casatese Merate del calciatore Gabriel Avinci, che sarà a disposizione di mister Gambirasio sin dall'inizio del ritiro precampionato.

Attaccante classe '03, arrivato alla Giana nella stagione 2024/25, in biancazzurro ha già collezionato 21 presenze e 2 gol. Nel 2025/26, in Serie D con la maglia della Casatese, ha realizzato 13 gol in 35 presenze tra campionato, Coppa Italia e playoff, arrivando fino alla finale con il Chievo, dove ha messo a segno una doppietta".