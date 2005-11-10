Ufficiale Trento, torna Accornero in attacco: prelevato in prestito dalla Carrarese

L'attaccante classe 2004 aveva vestito la maglia gialloblù due anni fa segnando un gol in 17 presenze

A.C. Trento 1921 S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2027) da Carrarese Calcio 1908 i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Federico Accornero che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2027.

Per l’attaccante nato a Genova il 5 febbraio 2004 si tratta di un gradito ritorno in gialloblù: due stagioni fa, arrivato nella seconda parte del campionato, aveva infatti già collezionato 17 presenze e una rete con la maglia del Trento. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, con cui ha debuttato sia in Serie B sia in Serie A, Accornero ha poi vissuto una parentesi da protagonista a Pescara (32 presenze, 5 reti e 4 assist in Serie C). La scorsa stagione ha vestito la maglia della Carrarese in Serie B.

Accornero è pronto ad indossare nuovamente la maglia del Trento: «Appena ho saputo che c’era la possibilità di tornare in gialloblù non ci ho pensato due volte. Sono davvero felice e orgoglioso di tornare a vestire la maglia del Trento a distanza di due anni dalla mia prima esperienza. Ritrovo un club solido, organizzato e ambizioso. Non vedo l’ora di scendere in campo, di riabbracciare i miei vecchi e nuovi compagni e di rivedere i nostri tifosi allo stadio Briamasco. Sono davvero contento di ritrovare mister Tabbiani, un allenatore con cui ho già lavorato e di cui condivido pienamente le idee di gioco. L’ambizione è quella di continuare a crescere come squadra e, di conseguenza, come singolo. Sono motivatissimo e pronto a dare il cento per cento per onorare questi colori e raggiungere insieme traguardi importanti».

A Federico un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!