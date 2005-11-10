Mantova, Modesto prima del Palermo: "Dobbiamo essere maniacali nei dettagli"

Il Mantova si prepara alla sfida contro il Palermo, in programma domani e valida per la settima giornata di Serie B. Alla vigilia del confronto, il tecnico biancorosso Francesco Modesto ha presentato la partita in conferenza stampa.

Modesto: "Affrontiamo la prima della classe"

Il Palermo è una delle squadre più attrezzate del campionato e Modesto non ha intenzione di sottovalutarne le qualità. Il Mantova, però, dovrà concentrarsi soprattutto sulla propria prestazione, facendo leva sui principi che hanno contraddistinto il gruppo.

"Non devo raccontare io chi è il Palermo, sappiamo la loro forza, già noi l'abbiamo incontrati in Coppa Italia", ha spiegato il tecnico. "Non c'è niente di scontato in questa categoria, quindi affrontiamo la prima della classe".

La ricetta per provare a mettere in difficoltà i rosanero è chiara: "L'entusiasmo di una squadra che deve fare il Mantova, con l'umiltà che ha sempre contraddistinto questa squadra, con la voglia di fare, con la determinazione giusta". Secondo Modesto, non sarà necessario caricare ulteriormente l'ambiente: "I calciatori sanno che queste partite sono belle da giocare e vivere".

La lezione della Coppa Italia e l'attenzione ai dettagli

Il precedente confronto in Coppa Italia ha offerto indicazioni utili, ma lo staff biancorosso ha allargato l'analisi anche alle altre gare disputate dal Palermo. Modesto sa che per competere servirà una prestazione particolarmente attenta, soprattutto contro avversari dotati di qualità individuali e atletiche.

"Abbiamo rivisto qualcosa, come abbiamo visto tante partite del Palermo, perché dopo lo studio va fatto molto più approfondito, non solo quella di Coppa Italia perché è una partita un po' lontana", ha raccontato.

Il tecnico ha poi evidenziato le caratteristiche dei siciliani: "Dall'altra parte abbiamo avversari che comunque sono forti nell'uno contro uno, hanno gamba, velocità, forza". Da qui la necessità di curare ogni particolare: "C'è una squadra molto completa e quindi noi dobbiamo essere non precisi ma veramente maniacali in tutto quello che andiamo a fare, specialmente nei dettagli, stare attenti".

Martelli esaurito, Modesto predica equilibrio

A dare ulteriore spinta al Mantova sarà il pubblico, pronto a riempire lo stadio per una sfida di grande richiamo. L'allenatore considera il sostegno dei tifosi una componente importante del percorso biancorosso, ma invita a non farsi trascinare oltre misura dall'entusiasmo.

"È un entusiasmo che ci trasciniamo già dall'anno scorso", ha detto Modesto, ricordando anche la partita di Coppa Italia contro la Lazio. "La gente ha questo sentore di vedere i ragazzi, l'impegno che mettono nelle gare, la voglia di fare".

Per il tecnico, la squadra deve continuare a offrire proprio quell'atteggiamento che ha avvicinato il pubblico: "È quello che apprezza di noi, la squadra che non molla mai". L'entusiasmo, ha aggiunto, è destinato a crescere in occasione di partite come quella contro il Palermo, ma la parola d'ordine resta una: equilibrio.

Le condizioni della squadra

Sul fronte degli indisponibili, Modesto ha spiegato che alcuni giocatori hanno accusato piccoli problemi dopo la gara di Catanzaro, ma che il gruppo sta recuperando. La situazione verrà valutata fino alla mattina della partita.

"In settimana bene, abbiamo avuto qualche acciacchino dopo la partita di Catanzaro, però man mano i ragazzi sono ripresi e ancora domani mattina vedremo, ma penso che i ragazzi stiano tutti bene", ha dichiarato.

L'allenatore ha infine ribadito l'importanza di tutta la rosa, compresi coloro che partiranno dalla panchina: "Le partite iniziano i primi undici, poi giocano, gli altri che entrano diventano sempre determinanti".