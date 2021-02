Marino: "Pordenone squadra tosta. Errori arbitrali? La SPAL e i tifosi meritano rispetto"

vedi letture

Dopo il pari di Cosenza, la SPAL tornerà in campo domani sera contro il Pordenone. Di seguito, le parole in conferenza stampa del tecnico biancazzurro Pasquale Marino, impegnato a rispondere alle domande dei giornalisti. Per il match contro i ramarri non saranno a disposizione Floccari, Sala e Asencio.

Mister, la rabbia per l’ingiustizia di Cosenza la rivedremo in campo contro il Pordenone?

“Credo di sì. Noi dobbiamo pensare a fare il massimo. Ultimamente io sono contento perché ho avuto risposte importanti dalla squadra, seppur in grandissime difficoltà numeriche. La squadra sta dimostrando di avere lo spirito giusto e, tranne che nel match di Cremona, penso che i ragazzi abbiano fatto bene. Noi dobbiamo pensare ora solo al campo e cercare di recuperare i punti persi nelle ultime partite”.

TMW - Che Pordenone si aspetta?

“Il Pordenone è una squadra che sta facendo bene, è una formazione tosta. Hanno una buona difesa ed è un gruppo difficile da affrontare, che ha solidità. Avremo diverse difficoltà con cui fare i conti, ma sono convinto che se metteremo in campo l’atteggiamento delle ultime partite ce la potremo fare. Non sempre può andarci male. Penso però che la fortuna ce la dovremo andare a cercare con la prestazione per andare a prendere quello che ci è mancato, senza snaturarci”.

TMW - Ci dobbiamo aspettare mesi da separato in casa per Murgia?

“Al momento a centrocampo siamo coperti. Il ragazzo aveva chiesto di andar via, sono arrivati due centrocampisti e siamo coperti”.

Si aspetta che la società si faccia sentire sui torti arbitrali?

“Non lo so, bisogna chiederlo a loro. Io a fine partita ero arrabbiatissimo, ma alla squadra ho detto di pensare solo campo. Non è il momento di fare vittimismo, anche perché non abbiamo nulla da nascondere. Noi abbiamo la coscienza pulita, però penso che alcune cose bisogna esternarle perché una società come la SPAL e una tifoseria come la nostra devono essere rispettate. Si dice che gli episodi arbitrali a favore e a sfavore poi si compensano a fine campionato, ma io finora ho visto solo episodi dubbi a nostro sfavore. Non sono qui a chiedere compensazioni, ma solo che ci venga dato quello che ci spetta. Preferisco perdere per una prestazione sbagliata o per una formazione schierata male, non per degli errori arbitrali. La società sta facendo enormi sacrifici e bisogna fare più attenzione nei nostri riguardi. Non chiediamo niente, ma gli errori sono sempre e solo stati contro di noi e questo ci dispiace molto”.

Tumminello come sta?

“Ha ancora bisogno di tempo per poterci dare una mano come vogliamo noi”

Sernicola?

“Lui è convocato e sta bene”.

Di Francesco potrà giocare tutta la gara?

“Sta bene e si è allenato col gruppo. Non possiamo pensare però di averlo per 90’ ma problemi non penso ce ne siano. Sono tre giorni che si sta allenando con noi”.

Floccari e Asencio invece?

“Sergio ha ancora qualche problemino, mentre Asencio non l’ho mai visto perché si sta allenando da solo visto l’isolamento. Dobbiamo vedere che intensità avrà quando farà le partitelle con noi. Sicuramente gli mancheranno i minuti ma dovremo fare in modo di fargli ritrovare la forma al più presto possibile”.

Valoti?

“Ha preso una botta ed è in dubbio. Valuteremo cosa fare”.

Moro potrà avere più spazio, magari dal primo minuto?

“Vediamo. Il ragazzo sta migliorando. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, anche se per il momento sono contento della crescita. Ha avuto margini di miglioramento importanti e sono soddisfatto”.