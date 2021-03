Mastinu buona la prima (da titolare): gol e assist per lanciare il Pisa verso i playoff

Un esordio da titolare migliore (dopo tre spezzoni di gara giocati fin qui da gennaio in avanti) Giuseppe Mastinu non poteva certo immaginarselo. Il fantasista arrivato dallo Spezia infatti è stato il grande protagonista di una vittoria, sul campo dell’Ascoli, che alimenta le speranze play off dei toscani che ora sono a -2 dalla SPAL ottava. Dopo 10 minuti infatti è proprio il numero 11 nerazzurro che sblocca la gara con un mancino perfetto su assist di Marin che non lascia scampo a Leali, nel finale poi Mastinu veste i panni preferiti, quelli di assistman, e serve un pallone perfetto per la testa di Marconi che lo trasforma in rete. D’Angelo ha ora un’arma in più per conquistare un posto nei playoff e poi chissà? Del resto Mastinu già un anno fa fu protagonista di un’impresa storica con la maglia dei rivali dello Spezia.