Ufficiale Modena, arriva in prestito con diritto ed obbligo di riscatto Alessandro Di Pardo

Dopo Riyad Idrissi, un altro laterale del Cagliari arriva a Modena: è stato definito il trasferimento in gialloblù di Alessandro Di Pardo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e/o obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il decimo acquisto del calciomercato dei canarini indosserà la maglia numero 18.

Andrea Catellani: “Con Alessandro andiamo a completare il nostro reparto difensivo. Fin dalle prime battute del calciomercato lo ritenevamo il calciatore con le caratteristiche ideali per integrarsi con gli altri atleti già in organico: non appena c’è stata l’apertura del Cagliari, abbiamo facilmente trovato una soluzione anche in virtù della grande volontà di Alessandro di vestire la maglia gialloblù“.

Carriera. Classe 1999 di Rimini, muove i primi passi nella squadra della sua città. A 17 anni viene rilevato dalla SPAL per disputare il campionato Primavera A e la sua stagione non passa inosservata alla Juventus, che nell’estate del 2017 ci punta e lo inserisce in Primavera: chiude la prima stagione in bianconero con 30 presenze e 3 assist. Nel frattempo l’anno dopo nasce la Juventus Next Gen e ne diventa subito un punto di riferimento, vestirà per 3 stagioni il bianconero in Serie C con 75 presenze, 2 gol e 4 assist. Nell’ultima delle tre annate mette a referto anche 4 presenze in Serie A con la prima squadra. Nel 2021-22 le prime due esperienze in Serie B: fino a gennaio con la maglia del Vicenza, mentre nella seconda parte di stagione centra la salvezza ai playout con il Cosenza, guidato proprio da Pierpaolo Bisoli. Ancora di proprietà della Juventus, nel 2022 torna in prestito in Serie B, questa volta a Cagliari: in rossoblù tra campionato e playoff disputa 20 gare e ottiene la promozione in Serie A, che gli vale il riscatto del club sardo dalla Juventus. Nella scorsa stagione ha ottenuto 15 presenze nel Cagliari di Ranieri nella massima serie, contribuendo alla salvezza dei sardi. Di Pardo vanta anche 6 presenze nelle nazionali giovanili azzurre (3 in Under 18, 2 in Under 19 e una in Under 20, tutte con il ct Paolo Nicolato).