Modena, Catellani: "Pausa utile per rigenerarsi. Questo gruppo è forte anche fuori dal campo"

“Credo che sia fondamentale per la squadra e per i ragazzi vivere sempre di più la città e il suo contesto positivo. Avere a Modena una collezione valorosa come quella di De Chirico è qualcosa che arricchisce, e servirà anche agli uomini che poi sono calciatori. Essere qui al Palazzo dei Musei è stato davvero un bel momento”. Il direttore sportivo del Modena Andrea Catellani ha parlato a margine della mostra del pittore che resterà in città fino al 12 aprile. Mostra a cui erano presenti anche alcuni giocatori come Defrel, Sersanti, De Luca e Bagheria come riporta Il Resto del Carlino.

“Si devono anche allenare, ma battute a parte queste due settimane saranno importanti anche per rigenerarsi. Questo è un gruppo forte, sano e solido che si frequenta anche fuori dal campo, visitare la mostra di De Chirico è un’opportunità. - prosegue il direttore sportivo - Un artista come De Chirico stimola riflessioni che sono un po’ il punto di partenza della vita. Ogni tanti bisogna fermarsi e andare oltre alle apparenze”.