Inter, per il dopo Tarantino si ragione anche su Catellani: è il ds del Modena

Gli ottimi rapporti tra Inter e Modena hanno portato Yanis Massolin dai gialloblu emiliani ai nerazzurri, ma secondo Il Resto del Carlino, l'asse tra i due club potrebbe portare anche un dirigenti a Milano. Per la sostituzione di Massimo Tarantino, destinato a lasciare l'Inter per andare alla Roma, si fa il nome di Andrea Catellani, attuale direttore sportivo dei Canarini: potrebbe arrivare in Viale della Liberazione al posto dell'attuale responsabile delle giovanili.

La carriera di Catellani

Andrea Catellani, nato il 26 maggio 1988 a Reggio Emilia, è un ex attaccante italiano che ha iniziato la carriera nel vivaio della Reggiana, debuttando in prima squadra nel 2005 e collezionando 77 presenze con 14 gol in Serie C1. Dopo un trasferimento in comproprietà al Catania nel 2006, ha giocato in prestito al Modena (68 presenze e 16 gol in Serie B), al Sassuolo (33 presenze e 4 gol nel 2010/11 e 34 presenze con 6 gol nel 2012/13) e ha esordito in Serie A con il Catania nel 2011/12 (21 presenze e 1 gol). Dal 2013 al 2016 ha militato allo Spezia in Serie B (96 presenze e 24 gol), con brevi prestiti al Carpi (14 presenze e 3 gol) e alla Virtus Entella (19 presenze e 4 gol), ritirandosi il 29 luglio 2017 a 29 anni per problemi cardiaci.

Dopo il ritiro, è diventato dirigente sportivo: ha lavorato come responsabile del settore giovanile alla SPAL (vincendo lo scudetto Under-18 nel 2023) e dal 2024 è direttore sportivo del Modena in Serie B.