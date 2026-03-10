Modena, il lavoro di Catellani non passa inosservato. L'Inter lo punta per il settore giovanile

Dopo aver prelevato a gennaio, ma per la prossima stagione, il talentuoso centrocampista Yanis Massolin l’Inter torna a guardare in casa Modena per il futuro, ma questa volta punta a un dirigente. Come riferisce Il Resto del Carlino infatti i nerazzurri sarebbero interessati ad Andrea Catellani, attuale direttore sportivo dei Canarini, per il ruolo di responsabile del settore giovanile nerazzurro dopo l’addio di Massimo Tarantino passato alla Roma.

I nomi

Fra i papabili non c’è solo il giovane dirigente gialloblù, di cui viene apprezzato il lavoro di valorizzazione dei giovani sia di proprietà sia arrivati in prestito in questi ultimi anni, ma anche altri nomi. Si va da Mattia Notari del Parma a Michele Sbravati della Juventus. Catellani era stato già cercato dai nerazzurri per sostituire Roberto Samaden tre anni fa quando poi approdò proprio al Modena e ora potrebbe esserci un ritorno di fiamma anche se al momento non ci sono trattative.

La posizione del Modena

Il Modena dal canto suo farà il possibile per trattenere il dirigente visto che il progetto prevede la sua presenza anche in futuro per rendere sempre più competitiva la squadra e puntare ad avere la solidità necessaria per il salto di qualità in Serie A. Se poi dovesse arrivare un’offerta reale dall’Inter le parti si siederebbero al tavolo per discuterne e decidere assieme il da farsi.