Ufficiale Pisa, Miguel Veloso è il nuovo allenatore della Primavera

Il Pisa affida la panchina della Primavera a Miguel Veloso. L'ex centrocampista torna in nerazzurro dopo l'esperienza nello staff della prima squadra.

Miguel Veloso è il nuovo allenatore della Primavera del Pisa. L'ex centrocampista portoghese, che ha chiuso la carriera da calciatore in nerazzurro e ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra, è il nuovo allenatore della squadra che prenderà parte al prossimo campionato Primavera 2.

Ufficiale, Miguel Veloso è il nuovo tecnico della Primavera del Pisa

Il Pisa Sporting Club è lieto di comunicare che da oggi Miguel Veloso è il nuovo Tecnico della squadra Primavera.

Dopo una importantissima carriera da calciatore, chiusa proprio con indosso la maglia del Pisa Sporting Club, Miguel ha subito iniziato quella da allenatore: e come collaboratore tecnico dello Staff Nerazzurro ha contribuito al raggiungimento della Promozione in serie A nella stagione 2024-2025, prima di passare all’Atalanta per essere aggregato allo staff del tecnico Juric

Da oggi guiderà la squadra di punta del settore giovanile del Pisa Sporting Club, in ritiro nell’ormai tradizionale sede di Casciana Terme fino a sabato 8 agosto per prepararsi al prossimo Campionato Primavera 2.

Bentornato Miguel! In bocca al lupo!