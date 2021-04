Monza, ag. Carlos Augusto: "Piace all'Atalanta e non solo. Lo seguono molti club stranieri"

vedi letture

A seguito della notizia emersa nei giorni scorsi che voleva un osservatore dell'Atalanata allo U-Power Stadium di Monza per seguire Carlos Augusto nel match fra i brianzoli e il Pescara arrivano le parole di Rafael Brandino, agente del laterale brasiliano ex Corinthians dalle colonne di Monza-News.it: "L'Atalanta? Sí ma non solo, Carlos interessa anche ad altre squadre di Serie A di altri paesi. Molte squadre sono interessate a lui, ma non posso fare nomi e lui sta bene al Monza”.