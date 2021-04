Monza, Boateng: "Grande vittoria di squadra a casa nostra! Continuiamo a spingere tutt’insieme"

Torna al successo casalingo, dopo circa un mese, il Monza, che ieri ha battuto 2-1 la Cremonese: un digiuno che stava pesando alla formazione di Christian Brocchi, che tra le mura amiche aveva centrato l'ultimo successo lo scorso 16 marzo, battendo la Reggiana.

Attraverso i propri canali social, l'attaccante Kevin Prince Boateng ha così festeggiato questi tre punti: "Grande vittoria di squadra a casa nostra! Continuiamo a spingere tutt’insieme".

Grande vittoria di squadra a casa nostra! Continuiamo a spingere tutt’insieme 👊🏾⚪️🔴 #MonzaCremonese @ACMonza #legab #Boa7eng

Great team win at our home! Let’s keep pushing all together 👊🏾⚪️🔴 #MonzaCremonese @ACMonza #legab #Boa7eng pic.twitter.com/vpCrzXADcR

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) April 17, 2021